Zenuwslopende vermissing Chinees meisje (9) kent tragisch einde

Een zenuwslopende vermissingszaak rond een 9-jarig kind die China een week lang in de greep hield, is zondag tot een tragisch einde gekomen. Na een massale en geldverslindende zoektocht werd in de Oost-Chinese Zee het lichaam van het meisje gevonden. Mogelijk waren haar peetouders betrokken bij haar dood.

Het mysterie rondom de vermissing van het meisje domineerde dagenlang alle nieuwskanalen in China. Talloze mensen leefden mee met de familie van het kind en volgden zelfs de kleinste ontwikkelingen op de voet.



Het slachtoffertje, de 9-jarige Zhang Zixin, werd gevonden voor de kust van de provincie Xiangshan, ongeveer zes uur rijden van haar woonplaats Hangzhou in dezelfde provincie.

Peetouders

Het is nog niet duidelijk hoe Zhang in het water terecht is gekomen, maar volgens lokale media wordt er in het land van uitgegaan dat ze slachtoffer is geworden van een drama rond haar peetouders.

Rond de periode van de verdwijning was het meisje immers niet alleen. Een getuige vertelde tegen de politie dat ze in de ochtend van zondag 7 juli werd gezien in het bijzijn van een man en vrouw van middelbare leeftijd.

Het bleek te gaan om haar peetouders: de 43-jarige Liang en zijn 45-jarige vrouw Zie. De twee werden later die dag weer op bewakingscamera’s gezien, maar zonder het kind. Later in de avond werden ze dood teruggevonden in zee.

Zelfmoord

Volgens de politie hadden de man en de vrouw zelfmoord gepleegd. Wat er in de tussentijd is gebeurd is niet duidelijk, maar de autoriteiten gaan ervan uit dat ze het kind hebben meegenomen in de dood.

De politie baseert zich daarbij mede op de laatste berichten van het tweetal op sociale media, waaruit valt af te leiden dat ze zelfmoord wilden plegen en bereid waren hun peetdochter daarbij mee te nemen. Uit onderzoek kwam naar voren dat de twee de afgelopen jaren hun toevlucht hadden genomen tot zwendel en fraude om de eindjes aan elkaar te knopen.

Quote Hoewel dit resultaat niet het wonder is waarop we hadden gehoopt, is het beter dan het lichaam van het meisje niet te vinden Familielid

Smoes

Tijdens de massale zoektocht nam de familie regelmatig contact op met de media. De biologische vader van het meisje vertelde dat zijn ouders, die de verzorgers van het meisje waren, door het tweetal voor de gek waren gehouden. Ze zouden het kind met een smoes over een bruiloftsfeest in Shanghai hebben meegenomen.

Volgens de vader had het paar regelmatig contact met hem tot 7 juli, de dag waarop de twee Zhang naar huis zouden brengen. Die dag werden het meisje en de peetouders als vermist opgegeven.

Geen strafblad

Volgens de politie hadden de man en de vrouw geen strafblad en hadden ze geen alcohol of drugs gebruikt voordat ze zichzelf om het leven brachten. De familie van het overleden meisje is in shock, maar reageert ook opgelucht.

,,Hoewel dit resultaat niet het wonder is waarop we hadden gehoopt, is het beter dan het lichaam van het meisje niet te vinden”, zei een familielid tegen CNN.

In de nasleep van de zaak pleiten autoriteiten voor een groter bewustzijn van de veiligheid van kinderen die niet direct door de eigen ouders worden opgevoed, om daarmee een dergelijke nieuwe tragedie te voorkomen.