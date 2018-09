Zes ballonvaarders urenlang vast in hoogspanningsmast

Update Referendum nieuwe naam Macedonië ongeldig wegens te lage opkomst

0:38 Het referendum in Macedonië over de nieuwe naam van het Balkanland en over de wenselijkheid van toetreding tot de NAVO en de Europese Unie is ongeldig. Van de 1,8 miljoen kiesgerechtigden nam slechts 37 procent deel aan de stemming, aldus de staatsverkiezingscommissie zondagavond. Voor de geldigheid van het referendum moest meer dan de helft van de kiezers deelnemen.