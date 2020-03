Zes doden bij gevangenisopstand in Italië

Bij een opstand in de gevangenis in Modena (midden-Italië) zijn zes doden gevallen. Op dit moment zijn ook in andere gevangenissen revoltes aan de gang. In Milaan en Napels zitten gedetineerden op het dak en in Frosinone, net ten zuiden van Rome, hebben 100 gedetineerden de gevangenis gebarricadeerd.

Het coronavirus zorgt voor enorme spanningen in Italiaanse gevangenissen. Nadat bekend werd dat familiebezoeken voorlopig stop worden gezet in verband met de epidemie, braken er in verschillende gevangenissen ongeregeldheden uit. In Milaan staken tientallen gedetineerden delen van de gevangenis in brand en klommen ze ‘Vrijheid’! Vrijheid!’ schreeuwend op het dak.

Hetzelfde gebeurde in Poggioreale in Napels, Italië’s grootste gevangenis met zo’n 2200 gedetineerden. In Pavia, net ten zuiden van Milaan, werden twee bewaarders in elkaar geslagen en in Modena gingen gedetineerden het gevecht aan met bewakers en sloopten ze een aantal afdelingen. Daar vielen zes doden, al is niet helemaal duidelijk of die slachtoffers direct het gevolg zijn van de gevechten. Volgens de Italiaanse politie zijn twee gedetineerden overleden aan een overdosis.

In de gevangenis in Foggia in het zuidoosten van Italië is een grote groep gevangenen ontsnapt en is de politie een klopjacht begonnen. In totaal zijn er nu in 27 Italiaanse gevangenissen rellen aan de gang. De gedetineerden eisen dat ze weer gewoon bezoek kunnen ontvangen.

Bezorgd

De vakbond van gevangenispersoneel had aangedrongen op maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus. Die vond het vreemd dat de voorzorgsmaatregelen slechts golden tot aan de gevangenispoort. ,,Het personeel is bezorgd”, zegt vakbondsleider Aldo de Giacomo tegen La Repubblica. ,,Het is onze taak de bewakers en hun families te beschermen.”