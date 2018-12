Zes doden bij paniekuitbraak in disco Italië

Justitie wil vier tot vijf jaar cel voor voormalige advocaat Trump

4:19 Openbaar aanklagers in New York willen dat een jury Michael Cohen, de voormalig advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, veroordeelt tot een ‘substantiële gevangenisstraf’. In het strafadvies, dat vrijdagavond in New York werd gepubliceerd, beveelt het openbaar ministerie een celstraf van vier tot vijf jaar aan voor de jurist.