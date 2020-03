Zes doden door instorten Chinees ‘quarantaine-hotel’, nog tientallen mensen onder het puin

Het twee jaar oude hotel Xinjia was recent ingericht voor de opvang van mensen die met coronaviruspatiënten in contact waren geweest. In Quanzhou zijn 46 gevallen van het coronavirus geconstateerd. Het virus stamt uit Wuhan in centraal China, circa 750 kilometer ten noordwesten van Quanzhou.



In China zijn relatief veel instortingen van gebouwen en ongelukken op bouwplaatsen. De jarenlange snelle groei van de economie en het negeren van veiligheidsvoorschriften bij de bouw van panden dragen daar aan bij. Volgens lokale media is de eigenaar van het pand opgeroepen door de politie.