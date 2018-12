Zes doden door sneeuwstormen en zware regens in Verenigde Staten

Honderden babylijk­jes in Ierland opgegraven

13:36 Honderden babylijkjes bij een voormalig opvanghuis voor ongehuwde moeders in Ierland worden opgegraven. Dat heeft de Ierse regering besloten, meldt Sky News. De opgraving moet helderheid verschaffen of er sprake was van grootschalig misbruik in dit katholieke opvanghuis en maakt deel uit van het onderzoek naar seksueel misbruik in de katholieke kerk.