Zes doden en tientallen gewonden bij schietpartij op 4 juliparade VS, klopjacht op verdachte, identiteit bekend

Het gaat om een jonge blanke man die door de politie wordt omschreven als ‘gewapend en gevaarlijk’. Bij de klopjacht is ook de landelijke politie ingeschakeld en het zoekgebied wordt kleiner en kleiner. De schutter schoot vanaf een dak. Agenten troffen inmiddels het zware geweer aan waarmee hij toesloeg.

De parade in Highland Park, een voorstad van Chicago, was op de Amerikaanse nationale feestdag 4 juli, waarop de onafhankelijkheid wordt gevierd. De feiten zouden gebeurd zijn ongeveer tien minuten nadat de parade vertrokken was. Op filmpjes die gedeeld worden op sociale media zijn schoten te horen. Een getuige spreekt over meer dan twintig schoten ‘die snel na elkaar volgden'. Dat zegt ook een andere getuige, Jeff Leon, aan nieuwszender CNN. Volgens hem duurde het geweervuur minder dan een minuut.

Toen de eerste schoten vielen, stoven paradedeelnemers en toeschouwers in blinde paniek uiteen, is op videobeelden te zien. De grote meerderheid van de gewonden heeft schotwonden, anderen liepen verwondingen op in de chaos die ontstond na de schietpartij. De parade werd meteen beëindigd. Ook festiviteiten in de omgeving zijn afgeblazen.

Over de achtergrond van het incident is nog niets bekend. De gouverneur van Illinois, de staat waarin High Park ligt, noemde de dader een monster ‘dat op de loer ligt en vuurt op een menigte gezinnen met kindere’ die samen feestvieren.



Er is een geweer gevonden op het dak waar de schutter stond, maar volgens plaatselijke politiecommandant Chris O’Neill is de dader nog altijd gewapend. Volgens lokale media is de verdachte niet groot en heeft hij langer zwart haar. Hij zou een wit of blauw T-shirt gedragen hebben. Er zijn geen aanwijzingen dat hij zich ergens verschanst of dat hij gijzelaars heeft. Hij zou ‘compleet willekeurig’ hebben geschoten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Politie

Burgemeester Nancy Rotering van Highland Park maakt op Twitter melding van een ‘incident’ in het centrum van de gemeente en zegt dat alle festiviteiten voor de nationale feestdag geannuleerd zijn. ‘Het Fourth Fest is geannuleerd. Blijf alsjeblieft weg uit het centrum’, herhaalt ook zij.

Rond 22.30 uur Nederlandse tijd meldde de politie dat de dader nog altijd niet gevonden was, maar dat ze ‘vorderingen’ maakte. De zoekradius is beperkt tot een gebied dat begrensd wordt door Green Bay Road, Laurel Avenue, St. Johns Avenue en Elm Place, aldus O’Neill. Dat is een gebied ter grootte van zo'n vier voetbalvelden. Buiten dat gebied hoeven mensen zich niet meer schuil te houden.

Democratisch volksvertegenwoordiger Brad Schneider was met zijn campagneteam aanwezig aan de start van de parade toen het schieten begon. ,,Vandaag heeft een schutter toegeslagen in Highland Park tijdens een parade voor Independence Day”, vertelt hij. ,,Mijn team en ik zijn veilig. We volgen de situatie op de voet en staan in contact met de burgemeester. Ik heb gehoord dat er doden gevallen zijn en anderen gewond zijn geraakt. Mijn medeleven voor familie en geliefden.”

De schietpartij op Onafhankelijkheidsdag komt terwijl veel Amerikanen andere bloedbaden in de Verenigde Staten nog vers in het geheugen hebben, zoals de massamoord op 24 mei waarbij negentien schoolkinderen en twee leraren omkwamen op een basisschool in Uvalde, Texas, en de aanval van 14 mei waarbij tien mensen stierven in een supermarkt in Buffalo, New York.

Door de gebeurtenissen laaide de discussie over het wapenbezit in de VS weer op. Het verdeelde parlement kon zich vinden in een kleine stap om bepaalde regels te veranderen.

President Joe Biden liet weten geschokt te zijn ,,door het zinloze wapengeweld dat op deze Onafhankelijkheidsdag opnieuw verdriet heeft gebracht in een Amerikaanse gemeenschap.” Hij wees in een verklaring op ‘de eerste grote wapenhervormingswet in bijna dertig jaar’ die onlangs werd aangenomen. Hij beloofde verder te strijden tegen de ,,epidemie van wapengeweld.”

Highland Park telt ongeveer 30.000 inwoners.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © via REUTERS