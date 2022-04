Zes doden en twaalf gewonden bij schietpartij in uitgaansgebied VS

,,Vanmorgen heeft onze stad een gebroken hart’', zo liet de burgemeester van Sacramento, Darrell Steinberg, weten. De politie roept getuigen of mensen met beelden van de schietpartij op om contact op te nemen met de politie. ,,We vragen de hulp van het publiek om ons te helpen de verdachten hierin te identificeren’', aldus politiechef Lester.



Het is alweer de tweede massaschietpartij in vijf weken in de hoofdstad van Californië. Eind februari was er een schietpartij in een kerk in een voorstad van Sacramento. Daarbij schoot een man vier mensen dood, inclusief drie van zijn kinderen en pleegde vervolgens zelfmoord.