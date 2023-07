Zes doden na aanval in Chinese kleuterschool, verdachte (25) vast

Met video Menig voetbal­hart bloedt bij aanblik Camp Nou: legenda­risch stadion groten­deels gesloopt

Sinds 1957 is Camp Nou een iconische en drukbezochte attractie in Barcelona. Het is bevreemdend het stadion in de huidige staat te zien. Sinds een maand wordt een deel van de voetbaltempel gesloopt. Een bedrijf uit Woerden helpt daarbij een flink handje.