Zes Fransen doodgeschoten tijdens safari in Niger

Opgewacht

De aanval vond plaats rond 11.30 uur, 6 kilometer ten oosten van de stad Kouré. ,,De lichamen van de eerste twee slachtoffers, de chauffeur en een van de Fransen, werden volledig verkoold aangetroffen in het voertuig. Dat was doorzeefd met kogels en vloog daarna in brand. Vijf andere groepsleden werden van dichtbij doodgeschoten. Een vrouw die had weten te ontsnappen, werd na een korte achtervolging weer gevangen door de terroristen en ter plekke vermoord’’, verklaarde de bron. ,,We weten de identiteit van de aanvallers niet, maar ze reden op motorfietsen door de bush en wachtten op de aankomst van de groep.’’ Het door de toeristen gebruikte voertuig behoort toe aan de ngo Acted, een Franse ngo die zich inzet voor kwetsbare mensen wereldwijd.

Toeristische bestemming

De regio Tillabéri is een groot instabiel gebied. Het is gelegen in het ‘driegrenzengebied’ tussen Niger, Burkina Faso en Mali, wat een trefpunt is geworden voor Sahel-jihadisten, waaronder de Islamitische Staat in de Grote Sahara (EIGS). Ondanks de noodtoestand is er veel verkeer van motorfietsen in plattelandsgebieden die op grote afstand van de Nigerese strijdkrachten liggen. Terroristen verplaatsen zich vaak op motoren om zich te voorzien van brandstof en munitie alvorens toe te slaan. Motoren zijn sinds januari dan ook verboden in een poging verplaatsingen van jihadisten te voorkomen.