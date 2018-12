Zes jaar celstraf wegens terrorisme voor Duitse Talibanstrijder

Eerder had de 37-jarige verdachte een uitgebreide bekentenis afgelegd. De oorspronkelijke beschuldiging van poging tot moord achtte de rechtbank niet bewezen.



De in Polen geboren en in Rijnland-Palts opgegroeide Duitser was in februari door speciale troepen in het zuiden van Afghanistan gevangengenomen. Volgens het onderzoek was hij in augustus 2012 naar Pakistan gereisd en had hij vijf jaar gevochten in de gelederen van de radicale Talibanbeweging.



De verdachte zei dat hij leed aan enorme psychische problemen. Hij was eerder op een psychiatrische afdeling opgenomen en was op 25-jarige leeftijd vervroegd met pensioen gegaan. Een psychiater had hem echter als volledig toerekeningsvatbaar aangemerkt.