Zes keer levenslang voor man die inreed op kerstparade Wisconsin

met video Trump doet opnieuw een gooi naar het Witte Huis: ‘De comeback van Amerika begint nu’

Donald Trump gaat het nog een keer proberen: hij is nu al begonnen aan een nieuwe campagne voor de presidentsverkiezingen in 2024. ,,Om Amerika weer groots en glorieus te maken kondig ik vanavond mijn kandidatuur aan voor het presidentschap”, sprak Trump in de balzaal van zijn resort Mar-a-Lago in Florida.

16 november