Zes kogels in rug en billen, man voor Brussels hotel neergeschoten: ‘Zag er niet goed uit’

Bij een hotel in het centrum van Brussel is gisteravond een man levensbedreigend gewond geraakt door een schietpartij. De 43-jarige man die zes kogels in zijn lichaam kreeg, zou volgens medewerkers geen connectie hebben met het hotel. Getuigen zijn in shock.

Het was nog licht toen de dader een man neerschoot voor de ingang van het hotel aan de Adolphe Maxlaan in Brussel, net naast het drukbezochte De Brouckèreplein in het centrum. Hoewel het parket van Brussel nog geen informatie heeft over de motieven van de dader, zou het volgens ooggetuigen om een afrekening gaan.

De man opende volgens hen uit het niets het vuur op zijn slachtoffer. ,,De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en het zag er niet goed uit”, vertelt één van de getuigen die op straat stond. Dat het niet goed gaat met de man, wordt bevestigd door het parket van Brussel. ,,Hij werd getroffen door zes kogels in rug en billen. Hij is meteen geopereerd en verkeert nog steeds in levensgevaar”, vertelt Martin François, woordvoerder van het Brusselse parket.

Alles op camera

De receptie van het hotel heeft zicht op de plaats waar het incident zich voordeed. ,,We hebben geen idee wie het slachtoffer is, maar de beveiligingscamera van het hotel heeft wel alles gefilmd. Mijn collega zag het gebeuren en is in shock”, vertelt een medewerker van het hotel.

Volgens twee ooggetuigen, die zich op een aantal meter van de plaats delict bevonden, zou het om een afrekening gaan. ,,Het waren twee iets oudere mannen, de ene schoot plotseling meerdere keren op de andere en vluchtte weg in een zijstraat, links van het hotel. Hij was kaal, klein en gezet”, herinnert de vrouw zich.

Quote Mijn collega zag alles gebeuren en is in shock Receptiemedewerkster van hotel NH Collection

Het parket in België heeft een onderzoeksrechter aangesteld die de zaak behandelt als poging moord. De dader(s) worden verder opgespoord.

Onveilige buurt

De buurt rondom het De Brouckèreplein is niet onbesproken. Er vinden vaker vechtpartijen, benderuzies of ander opstootjes plaats, vertelt een veiligheidsagent die al jaren in het nabijgelegen Brusselse muntcentrum werkt. ,,Het is hier niet de meest veilige buurt, zeker ‘s nachts niet. Ik heb hier al heel wat gezien, maar een schietpartij als het nog licht is, is wel uitzonderlijk”, vertelt hij.

Volledig scherm Schietpartij aan het De Brouckèreplein. © Dieter Nijs

