Zes leerlingen opgepakt wegens aanranding op jongensschool Canada

Update Doden en gewonden bij schietpar­tij ziekenhuis Chicago; schutter overleden

2:06 In de Amerikaanse stad Chicago is de politie maandagmiddag plaatselijke tijd massaal uitgerukt naar het Mercy Hospitaal, waar een man het vuur opende op de parkeerplaats. De schutter overleed aan zijn verwondingen, zo meldt AP. Bij de schietpartij raakten nog drie mensen gewond, van wie er één inmiddels is overleden. De andere twee, onder wie een agent, zijn nog in kritieke toestand.