Zesde echtgenote sjeik Dubai vlucht na ‘huiselijk geweld’ met 30 miljoen naar Londen

Sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum (69), de schatrijke alleenheerser van Dubai, is in grote verlegenheid gebracht omdat zijn zesde vrouw prinses Haya (45) na een huwelijk van 15 jaar haar biezen heeft gepakt en momenteel ondergedoken zit in Londen. Onbekend is nog waarom Haya is gevlucht, maar algemeen wordt aangenomen dat de hoogste baas van het emiraat zich schuldig heeft gemaakt aan verbaal en fysiek huiselijk geweld.

Bin Rashid, die behalve machthebber van emiraat Dubai ook nog minister-president en vicepresident is van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), heeft woest gereageerd op het plotselinge vertrek van Haya die de dochter is van wijlen koning Hoessein van Jordanië. Maar veel lijkt hij niet te kunnen doen , omdat de goede relatie tussen de VAE en Jordanië anders onder druk kan komen te staan. Haya wordt wegens liefdadigheidswerk dat ze doet in haar vaderland op handen gedragen. Daarnaast werken circa 200.000 Jordaniërs in de Emiraten die de arbeidskrachten hard nodig hebben om hun economieën soepel te laten draaien.

Wanneer de Jordanese prinses haar man verliet, is niet helemaal duidelijk. Wel is zeker, zo melden diverse bronnen dichtbij hem, dat de sjeik zo ongeveer uit zijn vel is gesprongen toen hij ontdekte dat niet alleen zijn vrouw met de noorderzon was vertrokken maar ze ook nog eens circa 30 miljoen cash had meegenomen. Nog erger: zonder enige vorm van overleg besloot Haya ook hun twee kinderen, zoon Zayed (7) en dochter Al Jalila (11), mee te nemen. Dat laatste is een grove inbreuk op de strenge islamitische wetten (sharia) waarin staat dat bij een tijdelijke breuk of scheiding het kroost altijd bij de vader moet blijven.

Volledig scherm De sjeik. © AFP

Poëzie

Dat Bin Rashid behoorlijk pissig is, blijkt ook uit een gedicht dat de nationaal gelauwerde despoot en groot liefhebber van diepzinnige poëzie recent op Instagram zette. Het epistel, getiteld Je leefde en je stierf, heeft als rode draad verraad. Zo schrijft de sjeik: ‘Jij verraadde het hoogste vertrouwen, je spel is ontmaskerd en de dagen van liegen zijn voorbij.’ En: ‘Jij bent niet langer een plaats voor mij en liet de teugels van je paard los... ga naar die waar je mee bezig was... en laat dit goed zijn voor jou... het kan met niet schelen of je dood of levend bent’. Wat hij precies bedoelt met de veelzeggende zin ‘die waar je mee bezig was’? Britse media vermoeden mogelijk overspel van de zijde van Haya of anders dat de sjeik aandacht tekortkwam.

Hoewel het schuiladres van Haya en de kinderen officieel niet is bekendgemaakt, is inmiddels duidelijk geworden dat ze na een kort verblijf in Duitsland zit ondergedoken in hun huis in Londen van 90 miljoen euro in de chique wijk Kensington Gardens: op een steenworp afstand van koninklijke residenties. Haya, een goede vriendin van onder anderen koningin Elizabeth, prins Charles en zijn zoon William en Harry, zou zelfs al bij leden van het Britse koninklijke huis haar nood hebben geklaagd over haar tirannieke echtgenoot. Duitsland heeft Haya's asielaanvraag al gehonoreerd, maar de nu nog levenspartner van de sjeik resideert liever in Londen. Reden? Daar zitten, zo verklaarde ze eerder, betere privéscholen dan in bijvoorbeeld Berlijn. En ze beschikt er natuurlijk over de megavilla met tig kamers plus bediening.

Volledig scherm Mohammed bin Rashid Al Maktoum (midden met baard), recent tijdens de Ascot paardenrace in Engeland. © EPA

Heethoofd

De reputatie van de heethoofdige sjeik kreeg vorig jaar ook al een knauw toen Bin Rashids dochter Latifa - uit een eerder huwelijk en één van zijn minimaal 23 kinderen - op de vlucht sloeg en in een YouTube-filmpje niet alleen de harde aanpak van haar vader hekelde maar ook de beperkingen die ze had aan het hof van Dubai. Mohammed bin Rashid Al Maktoum stuurde meteen een peloton commando's achter haar aan. Voor de kust van India kon Latifa worden aangehouden, waarna ze mokkend terugkeerde naar Dubai. De officiële lezing van het incident is nog steeds dat Latifa niet was weggelopen, maar ontvoerd. Ze zou nu uit vrije wil medicijnen gebruiken om haar gevoelens te onderdrukken en rustig te blijven. Dergelijke medicatie zouden ook andere kinderen van de sjeik slikken. Of dat daadwerkelijk zo is, is op geen enkele wijze bevestigd.

Onbekend is of de sjeik ook militairen heeft ingeschakeld om zijn echtgenote naar huis te halen. Bin Rashid verscheen onlangs alleen op de Ascot paardenraces in Engeland. Op dat moment viel het aanwezigen op dat Haya, een groot liefhebber van ruitersport, er niet bij was. Toen ze later toch in Londen werd gespot, kwam de spreekwoordelijke aap uit de mouw en bleek ze daadwerkelijk haar man te hebben verlaten. De sjeik ging tijdens zijn bezoek niet in op vragen over de afwezigheid van Haya die vroeger vele prijzen won als amazone. Zo deed ze in 2000 mee aan de Olympische Spelen in Sydney (Australië).

Spanning

De Arabische wereld wacht met spanning af hoe de privéperikelen van de sjeik zich zullen ontwikkelen. Hij zou, geheel tegen zijn zin in en vrezend voor internationale reputatieschade, al mopperend hebben ingestemd met een echtscheiding. Nu al is zeker dat Haya na een definitieve breuk een astronomisch hoog bedrag zal meekrijgen. Het vermogen van haar man wordt namelijk geschat op een slordige vier miljard euro. Verder kan de sjeik zich geen ruzie permitteren met Jordanië, dat stelt allerlei pikante details te hebben over Haya's vlucht en de reden van haar vertrek.

Volgens Jordanese media zal de sjeik de zaak met Haya niet hoog opspelen, omdat hij anders bij een scheiding nog duurder uit zal zijn. Bin Rahid beloofde, toen hij trouwde met Haya, fors te gaan investeren in Jordanië. Die belofte (een soort bruidsschat) is hij slechts voor een klein deel nagekomen. Haya is overigens niet naar Jordanië teruggekeerd om haar broer (de huidige koning) niet in verlegenheid te brengen.