Zestien passagiers besmet op ‘debaclevlucht’ TUI uit Griekenland: ‘We zijn erg boos’

Erik (62) laat vrouw en zoon achter na crash bij Maastricht: ‘Aan zijn vliegkun­sten lag het niet’

30 augustus Piloot Erik Bussé (62) zou een korte vlucht maken: in vogelvlucht zo'n 15 kilometer. Een route die hij bijna blindelings en al honderden keren had gedaan. Gisteren haalde hij zijn sportvliegtuigje van stal, maar bij het opstijgen vatte de motor vlam. Bussé crashte in een tuin in het dorpje Kiewit, op een klein half uur rijden van Maastricht. Een portret van een ervaren piloot die geliefd was in en rond zijn vliegclub.