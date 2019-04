Zet Israël vandaag zijn vlag op de maan?

update May krijgt van EU uitstel tot 1 november

10:37 De Britse premier Theresa May krijgt tot 1 november de tijd om haar scheidingsdeal met de EU door het Britse parlement te loodsen. De EU-leiders hebben dit in Brussel op een speciale EU-top besloten en het Verenigd Koninkrijk is daarmee akkoord gegaan, bevestigt EU-president Donald Tusk op Twitter. May had uitstel tot 30 juni gevraagd.