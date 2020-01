Zeven bergbeklimmers vermist na zware lawine Himalaya, reddingsoperatie gestaakt

Update Britse toerist (32) vecht voor leven ‘door coronavi­rus’, meer dan 200 Chinezen met longontste­king

13:43 Een Britse toerist vecht voor zijn leven in een ziekenhuis in Thailand nadat hij tijdens een bezoek aan het populaire eiland Koh Phi Phi is getroffen door een levensbedreigende longinfectie. Artsen in het ziekenhuis houden er rekening mee dat de kerngezonde Ash Shorley (32) slachtoffer is geworden van het coronavirus. Daarmee is hij mogelijk het eerste westerse slachtoffer van het oprukkende virus.