Zeven doden bij schietpartij in populaire Mexicaanse badplaats

AfD-parlementa­riër aangeval­len en verwond

1:15 De voorzitter van Alternative für Deutschland in de deelstaat Bremen is maandag aangevallen door een aantal onbekende personen en gewond geraakt. Het overkwam Frank Magnitz, tevens afgevaardigde voor de rechts-populistische partij in de Bondsdag, in de buurt van het theater op het Goetheplein.