Zeventien doden en tientallen gewonden bij aanslag op de Krim

VideoBij een aanslag op een middelbare school op de Krim zijn zeker zeventien mensen om het leven gekomen. Tientallen raakten gewond. Het Russische Onderzoekscomité meldt tegen persbureau Tass dat een bom, die was gevuld met metalen voorwerpen, afging in de kantine. Daarna liep minstens één aanslagpleger schietend door de school. De meeste slachtoffers zouden tieners zijn.

De Russische autoriteiten onderzoeken het incident als massamoord, niet als terreurdaad. Een 22-jarige student van de school - een middelbaar technisch college in Kertsj dat tienerleerlingen een beroepsopleiding biedt - liet de bom ontploffen en schoot met een vuurwapen in het rond. Het zou gaan om Sergei Aksyonov. Hij pleegde iets later zelfmoord. In de school vielen volgens de lokale autoriteiten zeker achttien doden en minstens vijftig gewonden.

Uit de eerste onderzoeksresultaten zou blijken dat de slachtoffers zijn overleden aan schotwonden. De explosie in de school heeft mogelijk geen levens gekost.

Schoolhoofd Olga Grebennikova vertelde tegen lokale media dat overal lichamen van kinderen lagen. De autoriteiten zijn inmiddels ter plaatse en hebben de omgeving afgezet. De meeste doden zouden zijn gevallen tijdens de schietpartij.

Schoten

De chaos op de school was groot. Eerder zeiden getuigen volgens nieuwszender RT dat meerdere gemaskerde aanvallers na de explosie begonnen te schieten in het gebouw in Kertsj. ,,Ze schoten op scholieren en docenten. Iedereen die ze tegenkwamen’’, zei een scholier. ,,Ze gooiden ook met explosieven.’’

Volledig scherm De autoriteiten sluiten niet uit dat er meerdere aanslagplegers zijn geweest. Het is onderdeel van het onderzoek dat gaande is. De andere mogelijkheid is dat de 22-jarige Aksyonov alleen was.

De Russische minister van Defensie, Sergej Sjoigoe, zei dat vier militaire vliegtuigen klaar staan om slachtoffers van de aanslag in Kertsj te evacueren voor medische behandeling. Sjoigoe zei volgens persbureau Interfax ook dat ruimte in militaire ziekenhuizen op de Krim beschikbaar is voor de slachtoffers.

De Russische president Vladimir Poetin zei dat er een nauwgezet onderzoek komt naar de motieven van de aanslag op de school in Kertsj.

Brug

Rusland annexeerde de Oekraïense Krim-regio in 2014, wat leidde tot internationale veroordeling en westerse sancties. Kertsj is het punt op het schiereiland waar een brug tussen de Krim en Rusland aan land komt. De Russische president Vladimir Poetin opende in mei van dit jaar de brug voor wegverkeer.