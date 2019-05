Zeventien nieuwe aanklachten VS tegen klokkenluider Assange

Volgens de nieuwe aanklachten heeft Assange via WikiLeaks honderdduizenden staatsgeheime documenten over de oorlogen in Irak en Afghanistan naar buiten.

Vorige maand werd Assange aangeklaagd wegens het samenzweren met de voormalige legeranalist Chelsea Manning om de computers van het Pentagon te hacken. ,,Hij bracht daarmee de veiligheid van de Verenigde Staten in gevaar en speelde onze tegenstanders in de kaart’’, zo luidt een verklaring van het ministerie.

Arrestatie

Assange zit momenteel in Groot-Brittannië een straf uit van 50 weken wegens het schenden van de voorwaarden van zijn borgtocht. Hij dook in juni 2012 onder in de ambassade van Ecuador in Londen om uitlevering aan Zweden te voorkomen in verband met een verkrachtingszaak. Het Zuid-Amerikaanse land trok na zeven jaar de asielstatus van Assange in, waarna hij uit het consulaat werd verwijderd en opgepakt.