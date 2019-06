Zeventienjarige Spaanse jongen sterft door extreme hitte

Een 17-jarige jongen is gisteren overleden tijdens werkzaamheden op het land in de Spaanse provincie Cordoba. Volgens de Spaanse krant El Mundo en het Spaanse ministerie van Volksgezondheid was dit het gevolg van de extreme hitte. De jongen zou verkoeling hebben gezocht in een zwembad, waarna hij stuiptrekkingen kreeg en in een coma belandde.

De Spaanse jongen was bezig met maaien toen hij plotseling onwel werd door de hitte. Hij was niet in staat om door te werken en besloot even in een zwembad te duiken. Toen hij hieruit kwam met stuiptrekkingen werd hij naar een ziekenhuis gebracht waarna hij in kritieke toestand op de intensive care van een ziekenhuis in Cordoba belandde. Vanochtend overleed hij.

In sommige delen van Cordoba loopt de temperatuur deze dagen op tot 40 graden. Ook in de rest van Spanje rijzen de temperaturen de pan uit, waardoor er volgens El Mundo eerder in Spanje een 93-jarige flauwviel op straat en uiteindelijk stierf door de hitte.

Ook extreem warm in rest Europa