Ziekenhuis zet vrouw 's nachts in de vrieskou: 'poging tot moord'

Queen zet lin­ge­rie­le­ve­ran­cier aan de kant na pikante ontboezemingen

10:31 De Londense lingerie - en badmodewinkel Rigby & Peller is het predikaat hofleverancier kwijtgeraakt, omdat de eigenares in een boek details heeft prijsgegeven over pas-sessies bij de Britse royals thuis. Zo zou koningin Elizabeth (91) het liefste beha's passen als haar corgi's geïnteresseerd toekijken.