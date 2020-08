Zij kunnen Biden maken of breken: ‘Het moet gaan om meer dan Trump aanvallen’

video Trump: ‘Biden is jullie ergste nachtmer­rie’

16:13 De Amerikaanse president Donald Trump heeft de kiezers donderdag voorgehouden dat het een ramp wordt als Joe Biden de verkiezingen in november wint. Dat deed hij in een speech in Old Forge in swing state Pennsylvania, op nog geen tien kilometer van de stad Scranton, de geboorteplaats van zijn Democratische rivaal.