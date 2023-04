Zij maakten oorlog van dichtbij mee: ‘Je drukt op een knop omdat je een vliegtuig wilt neerhalen’

OorlogsgetuigenOorlog is niet alleen herdenken. Voor menigeen in Nederland is het ook verwerken. De jonge programmamaker Arda Kaya (27) merkte het bij het maken van een korte serie reportages over mensen die de oorlog van dichtbij meemaakten.

Hier in Nederland zijn we zo gelukkig dat we bijna de Tachtigjarige Vrede kunnen vieren. Elders was dat wel anders. Sinds 1945 zijn er 285 oorlogen en gewapende conflicten geweest, aldus een Zweeds onderzoeksinstituut. Vele betrokken Nederlanders of hierheen gevluchte mensen kunnen daarover hun verhaal doen. Oorlog heeft op hen een grote impact en vaak een blijvend gevoel van machteloosheid, zo blijkt uit de serie Oorlogsgetuigen.

Aan het woord komen ex-militair en tolk Kaweh Madad, F16-piloot Peter Tankink, vluchteling Maliha Ghowrwal, vredesonderhandelaar Fleur Ravensbergen, veteraan Olaf Heezius en teamleider bij Artsen zonder Grenzen Felipe van Braak. Allemaal getuigen ze in een aflevering over hun oorlog.

Volledig scherm Een gezicht van de oorlog, de bekroonde foto van Helena, een 53-jarige Oekraïense onderwijzeres in een wachtrij bij een lokaal ziekenhuis in de Oekraïense stad Chuguiv. © AFP

Het begint met het bijzondere verhaal van Kaweh Madad (1981) die als jochie van 12 naar Nederland kwam, carrière maakte bij defensie en twintig jaar geleden als militair/tolk meeging op missie naar Afghanistan. Omdat hij Farsi sprak, beleefde Madad de oorlog op een bijzondere manier. De taal redde hem toen hij in de kalasjnikovloop keek van een Afghaanse politieman.

Onder meer die ervaring leidde naar een eervol ontslag toen PTSS was geconstateerd. ,,Wat hem echt raakt, want Kaweh is een echte strijder, een beroepssoldaat, maar dat kan dus niet meer. Hij heeft zijn heil nu gevonden in muziek maken, maar dat gevoel van machteloosheid zit diep”, aldus Kaya, die onlangs zelf met groot leed werd geconfronteerd toen hij naar Turkije reisde om verslag te doen van de aardbeving daar.

Volledig scherm Kolonel Peter Tankink. © Ricardo Smit

Van een heel andere orde is het verhaal van Peter Tankink, een voormalig F-16-vlieger en de eerste Nederlandse piloot die na de Tweede Wereldoorlog een vijandelijk toestel (een Servische MIG tijdens de Kosovo-oorlog) neerhaalde. Tankink praat met de bravoure van de gevechtspiloot, maar is blij als hij later hoort dat ‘de vijand’ veilig landde aan een parachute.

Kaya: ,,Dat intrigeerde me. Je drukt op een knop omdat je een vijandelijk vliegtuig wilt neerhalen, maar daarin zit wel een mens, iemand die jou wil neerhalen. Dat is oorlog, hard op hard, zei Tankink, maar ik proefde wel een bepaalde opluchting dat die ander niet dood was.”

Noord-Ierland

Een heel andere beleving zien we bij Fleur Ravensbergen, een internationale vredesbemiddelaar die onder meer actief is in Noord-Ierland. Zij vertelt over het handenschudden met mensen die zelf bloed aan hun handen hebben. Olaf Heezius, een zwaarbeproefde Uruzgan-veteraan, gooide zijn leven om en toog naar Oostenrijk waar hij samen met vrouw Chantal een retreat runt voor onder anderen veteranen zoals hij.

Ook Maliha Ghowrwals leven werd ondersteboven gegooid. Ze werkte als assistent van de ambassadeur op de Nederlandse ambassade in Kaboel. Nadat de stad was veroverd door de Taliban, belandde ze in de noodopvang in Zeist. Teamleider Felipe van Braak van Artsen zonder Grenzen voelde van jongs af aan de behoefte om te helpen in de moeilijkste gebieden, hij praat over dilemma’s van leven en dood tijdens een missie.

Zo zijn er veel mensen die op de een of andere manier getekend zijn door de oorlog. ,,Als je met ze praat, merk je dat dat best moeilijk voor ze is, maar ze zijn ook blij hun ervaringen te delen”, zegt Kaya. Zeker in de aanloop naar de herdenkingen op 4 en 5 mei hoopt hij dat anderen naar deze bijzondere verhalen willen luisteren.

De eerste drie afleveringen van Oorlogsgetuigen gaan live op 25, 26 en 28 april. De laatste 3 op 2, 3 en 4 mei. Steeds vanaf 17:00 uur.