'Zij vieren royal weddings, wij begraven schoolkinderen'

De ogen van de hele wereld waren gisteren gericht op het prinselijk huwelijk, terwijl er in de Verenigde Staten dit weekend veel triester nieuws was. Met de opvallende voorpagina spreekt Daily News zich uit in het debat over de wapenwetgeving. Onder de grote foto van het gelukkige pasgetrouwde koppel, zet de krant twee portretten van slachtoffers van de schietpartij in Texas.