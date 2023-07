Zo liep het af met de voetballertjes die voor het oog van de wereld werden gered uit Thaise grot

Zeker 16 doden bij gaslek in Zuid-Afri­ka, onder wie ook kinderen

In een sloppenwijk in de buurt van het Zuid-Afrikaanse Boksburg zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen door een gaslek. Onder hen zijn drie kinderen. Het jongste slachtoffer zou slecht een jaar oud zijn. Vier mensen liggen in het ziekenhuis en verkeren in levensgevaar.