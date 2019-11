Zoekactie van twee dagen levert niets op, speurhond vindt man na 45 minuten levend terug

De zestigplusser, die niet meer zelfredzaam was, verdween spoorloos in Breil-sur-Roya in het departement Alpes-Martimes. André Bergzoni verliet het verzorgingstehuis om sigaretten te kopen, maar daarna gaf hij geen enkel teken van leven meer. Zijn verdwijning werd meteen als zorgelijk beschouwd.



Al snel werd alarm geslagen, maar de zoekacties leverden twee dagen lang niets op. De politie van Menton besloot vervolgens beroep te doen op een speurhond. Een eerste poging met een Mechelse herder gaf niet het gehoopte resultaat. Daarna was het de beurt aan Jupiter. In amper 45 minuten wist de viervoeter, een Sint-Hubertushond (ook wel bloedhond genoemd), de vermiste man op te sporen.



De man lag op zijn rug in een nabijgelegen rivier van zo'n dertig centimeter diep. De zestigplusser was ten val gekomen en het lukte hem niet meer zelfstandig overeind te komen. Onderkoeld werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis.