Zoekacties naar vermiste Nederlander (19) en Duitser (54) in Oostenrijk

Op verschillende plaatsen in Oostenrijk wordt of is gezocht naar twee vermiste toeristen. Het gaat om een Duitse bergbeklimmer (54) en een 19-jarige Nederlander. Laatstgenoemde is al bijna een week zoek. ,,Hij had zondag voor het laatst contact met zijn familie’’, zegt een politiewoordvoerder tegen deze site.

De 19-jarige maakte volgens de politie waarschijnlijk een bergwandeling in de Sillkloof bij Innsbruck in het zuidwesten van Oostenrijk. ,,Hij belde zondagavond omstreeks 19.00 uur met familieleden, maar de verbinding werd plots verbroken. Had hij geen ontvangst meer of was de batterij van zijn mobieltje leeg? We weten het niet’’, verzucht de perswoordvoerder van de politie in Innsbruck.

Zondagavond werd meteen een zoekactie gelanceerd. Daarbij zette de politie een helikopter en speurhonden in en kreeg ze hulp van een berg- en waterreddingsteam. De operatie leverde geen spoor van de vermiste Nederlander op. Hij arriveerde zaterdag in de Alpenstad. ,,Voor een paar dagen vakantie blijkbaar’’, vervolgt de zegsman.

De loopbrug over de rivier de Sill in de kloof bij Innsbruck.

Uitpeiling van het mobieltje van de 19-jarige leverde tot dusverre niets op. ,,Het laatste signaal van het toestel werd opgepikt in de buurt van de Sillkloof.’’ De politie verspreidde op verzoek van de familie van de man een foto van hem. Naam en woonplaats van de vermiste zijn niet bekendgemaakt.

De politie ontving de afgelopen dagen enkele tips over de Nederlander. ,,Hij zou zijn gezien op andere plaatsen in Tirol en zelfs in Steiermarken (in het groene hart van Oostenrijk, red.)’’, zegt de woordvoerder. Het natrekken van de tips leverde tot nu toe geen spoor van de 19-jarige op. ,,We blijven intussen zijn mobieltje uitpeilen.’’

De 19-jarige Nederlander.

Bergbeklimmer

Sinds dinsdag wordt ook gezocht naar een 54-jarige Duitse bergbeklimmer die verdween in de buurt van Leutasch, zo'n 30 kilometer ten noordwesten van Innsbruck. Hij vertrok voor een tocht van Leutasch-Ahrn via de Ahrnplattenspitze, een 2196 meter hoge bergtop op de grens van Oostenrijk en Duitsland, naar Unterleutasch.

Nadat hij om 23.00 uur niet was teruggekeerd naar zijn accommodatie, gaf zijn vrouw hem als vermist op. Ze had dinsdagmiddag omstreeks 16.50 uur voor het laatst contact met haar echtgenoot via sms. Nog dezelfde avond werd een zoekactie gelanceerd die tot 01:25 uur doorging. De zoekactie werd donderdag om 07.00 uur hervat. Oostenrijkse en Duitse bergreddingsdiensten kregen hulp van vier politiehelikopters. Desondanks werd geen spoor gevonden van de vermiste Duitser. Ook vrijdag werd tevergeefs gezocht naar de Duitser.

De zoektocht naar de vermiste Duitse bergbeklimmer ging gisteren verder in Leutasch en Scharnitz.

