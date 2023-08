Zoektocht naar massagraf met Duitse soldaten na onthulling Franse oud-verzetsman levert niets op

Edmond Réveil (98) zei tegen Franse media dat verzetsstrijders tientallen Duitse soldaten hadden overmeesterd en dat de Duitsers vervolgens werden omgebracht op een beboste heuvel bij Meymac. Volgens Réveil werd hiervoor gekozen omdat de verzetsgroep niet genoeg middelen had voor gevangenen. Hij zie hier onder meer over: ,,We schaamden ons, maar hadden we eens keuze?’’ De executies vonden plaats op 12 juni 1944.

,,Als we de Duitsers hadden laten gaan, zouden ze Meymac hebben vernietigd’’, aldus de Fransman in de media. De verzetsgroep, die ongeveer dertig leden had, vreesde volgens Réveil dat Maymac ‘een tweede Oradour’ zou worden, verwijzend naar een Frans dorp dat in diezelfde maand door SS’ers was verwoest.

Collaborateur

In de jaren zestig werden bij Meymac in het geheim elf lichamen opgegraven, maar er zouden in totaal 47 doden zijn geweest. Dat is inclusief een Franse vrouw die zou hebben gecollaboreerd met nazi-Duitsland. De lokale autoriteiten maakten in juli bekend bij Meymac mogelijk een ‘massagraf’ te hebben gevonden. Op deze plek zijn uiteindelijk geen menselijke overblijfselen gevonden.

Wel zijn volgens de lokale autoriteiten spullen gevonden die bewijzen dat er in 1944 een verzetsgroep actief was. Het gaat om kogels, muntgeld en wapens uit Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten en Zwitserland. De opgraving, een Frans-Duitse samenwerking, is voor nu afgerond. Maar de Franse autoriteiten zeggen dat een nieuwe opgraving kan worden gestart als er nieuwe informatie opduikt.