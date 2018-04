Zoektocht naar sporen van gifgas gaat gewoon door

Hoe verzamelen de OPCW-onderzoekers bewijs in Douma?

,,Ze zullen zoveel mogelijk zelf bewijs verzamelen. Het meeste fysieke bewijs zal worden aangeleverd door het Syrische regime en de militairen ter plaatse. De meeste munitieresten zijn al verplaatst, dat gebeurt meestal.''



Kunnen de Syriërs en de Russen bewijs verdoezelen of verbergen?

,,In principe is alles mogelijk. Als ze het nalaten om bewijs aan de onderzoekers te overhandigen, kunnen ze daarop worden aangesproken. Zelfs als een bepaald gebied van tevoren volledig is schoongeveegd, zal dat zichtbaar zijn. Het draait niet alleen om munitieresten: er worden ook getuigen en slachtoffers geïnterviewd, men neemt bloed af en doet sporenonderzoek op kleding.''



Wanneer komt er zekerheid over de gifgasaanval?

,,De OPCW-onderzoekers weten nu waarschijnlijk al precies waar de aanval is uitgevoerd. Op basis van radarbeelden weet men waar helikopters in de lucht waren op het moment van de aanval. Door getuigen te horen, kan dat bevestigd worden. Bij overlevenden wordt medisch onderzoek gedaan. Over een week of twee kunnen de onderzoekers met zekerheid zeggen of een eventuele chemische aanval was uitgevoerd met chloorgas of zenuwgas. Of allebei.''