Zoektocht naar verdronken beschaving in Noordzee

Onderzoekers van de universiteiten van Bradford en Gent gaan een poging ondernemen om de oude landschappen die nu onder de zeebodem liggen, alsnog in kaart te brengen. In een tweede fase willen ze er doelgerichte boringen doen op zoek naar resten van menselijke bewoning.

Bruine Bank

De expeditie, die op 10 april van start gaat en tien dagen duurt, zal in een eerste fase met dieptescans en geofysische technieken oude landschappen traceren en reconstrueren. Toevalsvondsten door vissers gaven eerder al aan dat de concentratie artefacten rondom de Bruine Bank zeer groot is, en dat er mogelijk ooit menselijke nederzettingen zijn geweest.

Mammoetbeenderen en menselijke botresten

,,De meest recente beenderresten, waarbij ook bewerkt botmateriaal en zelfs menselijke botresten, dateren van net voor de stijging van de zeespiegel. Rond het einde van de laatste ijstijd, ergens tussen 10.000 en 8.000 jaar geleden. We kunnen met onze meetapparatuur tot diep onder de zeebodem kijken en zullen simultaan scannen met verschillende frequenties, zodat we zowel het ondiepe als het diepe deel van de bodem in één keer kunnen onderzoeken en we een gedetailleerd beeld krijgen van de verschillende fasen van de landschapsvorming.”