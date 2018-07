Zoektocht naar vermist jeugdteam in Thaise grotten gaat beslissende fase in

Ook probeert men onbekende gangen te vinden die hulpverleners een achterdeurtje tot het grottencomplex kunnen verschaffen. ,,We onderzoeken elf schachten, waarvan er een tot tweehonderd meter diepte reikt’’, zei gouverneur Osotthanakorn. ,,Als die helemaal doorloopt, hebben we geluk.’’ Het boren van gaten in de bergwand diende hetzelfde doel, maar die acties bleven tevergeefs.



In totaal zijn zo'n duizend reddingswerkers, onder wie politiemensen, brandweerlieden en soldaten, in de weer om de voetbalploeg weer bovengronds te krijgen. Ook vanuit het buitenland zijn diverse teams in het natuurpark van Tham Luang Nang Non gearriveerd, van onder anderen Amerikaanse militairen van de VS-basis op Hawaii, Australische hulpverleners en Britse speleologen. Onder hen is ook de Belgische duiker Ben Reymenants.