Zolang het rustig is, helpen de burgers van Lviv hun landgenoten

Schuur vol spullen voor Oekraïne, maar vrachtwa­gens komen het land niet meer in: ‘We zijn machteloos’

In een grote schuur in Leusden liggen spullen klaar voor Oekraïne. Onder andere kleding, boeken, apparatuur, rolstoelen en bedden. Dit is de opslagplaats van de Stichting Serafim van Henriëtte Meijer en Maurilia Carpinteri. Hiermee willen ze hulp bieden in het oorlogsgebied, maar dat gaat nu niet. ,,Verschrikkelijk dat we niks kunnen doen.’’

12:15