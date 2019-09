Zondvloed treft wildpark Kenia: minstens zeven doden onder wie toeristen

Levensgevaarlijk

De groep van de zes Indiase toeristen en hun gids bevond zich in een van de kloven in het park toen het noodweer losbarstte. Volgens een bekende Keniaanse blogger is het algemeen bekend dat Hell's Gate een levensgevaarlijke plek is bij regen. “Ook al heb je de duurste gids ten zuiden van de Sahara gehuurd, bij regen moet je Hell's Gate National Park mijden. Iedereen die er ooit geweest is, zal je gratis vertellen dat je er geheid geweest bent als het water eraan komt”, schrijft Polycarp Hinga op Twitter.

Hell's Gate is het enige wildpark in Kenia waar je lopend of fietsend op safari kunt. Dat is mogelijk omdat zich geen leeuwen en ander gevaarlijk groot wild in het park bevinden. Het wildpark is bekend dankzij Tomb Raider, de Amerikaans-Britse actie-avonturenfilm uit 2018 met Alicia Vikander als Lara Croft. Hell’s Gate was een van de decors voor de film.