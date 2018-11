Zonen Khashoggi willen lichaam van hun vader terug

,,Het is geen normale situatie en het is al helemaal geen normale dood. Het enige wat we momenteel willen is hem begraven in Al-Baqi (begraafplaats) in Medina bij de rest van zijn familie'', zegt Salah die met de Saoedische autoriteiten heeft gesproken.

Khashoggi werd op 2 oktober in het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanboel vermoord, even nadat hij daar naar binnen was gegaan. De Saoedische autoriteiten hebben toegegeven dat de journalist is vermoord. Maar zijn lichaam is nog altijd niet terecht. Ook is nog steeds niet duidelijk wat er precies is gebeurd.