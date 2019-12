Zonen van moordverdachte getuigen: Loodgieter in stukken gesneden en verbrand op kampvuur

Ze zijn de zonen van de 39-jarige prostituee Wanda V.R., die ook als verdachte vastzit. De twee jongens werden vorige maand in Nederland opgepakt. Ze hebben uitgebreide verklaringen afgelegd over wat er volgens hen gebeurd is met de vermiste Van Der Heyden, vernam de krant van meerdere bronnen dichtbij het onderzoek.



De loodgieter verdween op zondagavond 2 juni toen hij een klant uit de brand ging helpen voor een ontstopping. Zijn witte bestelwagen van Peugeot werd voor het laatst gezien aan de grensovergang op de snelweg richting Bergen op Zoom. De man gaf daarna geen teken van leven meer.



Zijn witte bestelbusje, een Peugeot Boxer, werd later leeg teruggevonden in Den Bosch. De auto is vermoedelijk ook in Steenbergen geweest. In bossen in de buurt is met honden vergeefs gezocht naar het stoffelijk overschot van loodgieter Van der Heyden.

‘Gebakken spek’

De verklaring van de beide jongens onderschrijft wat alom werd gevreesd. Van der Heyden werd vermoord. Zijn lichaam werd in stukken gesneden en door Wanda V.R. en haar ex-vriend Nicky S. op een kampvuur gegooid. Een bewoner van het Steenbergse woonwagenkamp verklaarde dat de buurt dagenlang naar ‘gebakken spek’ rook.



Het motief voor de moord op de Lintenaar blijft vooralsnog onduidelijk. Een van de vermoedens is dat moeder Wanda en haar ex de man, een vaste seksklant van de prostituee, wilden beroven omdat ze gehoord hadden dat hij heel rijk was. Beide verdachten zitten nog in de cel.

In delen gesneden