Zoon auteur Salman Rushdie is ‘extreem opgelucht’: ‘Hij heeft nog altijd gevoel voor humor’

,,Hij is van de beademing, dus het lange traject naar herstel is begonnen”, meldt Andrew Wylie. ,,Het zal lang duren; de verwondingen zijn ernstig, maar zijn toestand gaat de goede kant op.” Wylie liet zaterdag al aan The New York Times weten dat Rushdie weer had gepraat.

Rushdies zoon Zafar meldt namens de familie dat de toestand van zijn vader nog wel ernstig is, maar zegt ‘extreem opgelucht’ te zijn dat hij van de beademing af is. Volgens Zafar heeft zijn vader nog altijd zijn gevoel voor humor. Ook bedankt hij alle mensen die Rushdie na het steekincident hebben geholpen. ,,We vragen om geduld en privacy terwijl de familie naast zijn bed bijeenkomt om hem te ondersteunen en hem door deze tijd heen te helpen.”

Rushdie werd vrijdag tijdens een lezing in het westen van de staat New York neergestoken. De 75-jarige schrijver liep daarbij tien steekwonden op, onder meer in zijn hals, buik en oog. Vlak na de steekpartij werd een verdachte aangehouden, de 24-jarige Hadi Matar.

Over het motief achter de steekpartij is nog niets duidelijk. Vermoed wordt dat de aanval iets te maken heeft met het doodvonnis (fatwa) dat eind jaren 80 door de Iraanse ayatollah Khomeini over Rushdie is uitgesproken na verschijning van zijn boek De duivelsverzen. Het werk wordt door veel moslims als godslasterlijk gezien.