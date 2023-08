Zoon Biden toch voor de rechter: Democraten beducht voor impact op herverkiezingscampagne president

Het mag algemeen bekend zijn dat de Republikeinse presidentskandidaat en oud-Witte Huisbewoner Donald Trump zich de komende maanden moet verantwoorden voor een reeks strafbare feiten, maar ook de Democratische president Biden loopt nu het risico een presidentscampagne te moeten voeren die beïnvloed zal worden door een juridische zaak. Deze zaak betreft echter niet de president zelf, maar zijn meermaals in opspraak geraakte zoon Hunter, die alsnog terecht moet staan ​​wegens belastingontduiking in 2017 en 2018, en het liegen over drugsgebruik bij de aankoop van een vuurwapen. Dit laatste wordt beschouwd als een ernstig misdrijf in de Verenigde Staten.

Democratische strategen hoopten dat een schikking tussen Hunter Biden en de aanklager de president in staat zou stellen om voorbij te gaan aan de juridische problemen van zijn zoon en het probleem over te laten aan reeds bestaande, door Republikeinen geleide onderzoeken in het Congres. Maar een federale rechter weigerde vrijdag een voorgestelde schikking te accepteren. En dus moet Hunter Biden straks voorkomen.

Geschiedenis

Je kan het allemaal nauwelijks bedenken maar een eventuele rechtszaak gaat zeker geschiedenis schrijven: de zoon van een zittende president die strafrechtelijke aanklachten moet trotseren terwijl zijn vader campagne voert voor herverkiezing, hoogstwaarschijnlijk tegen de Republikeinse Donald Trump, die zelf te maken heeft met minstens drie aanstaande strafprocessen.

De aanklachten tegen Hunter Biden zijn serieus maar zijn tegelijk van een heel ander niveau dan de zeer ernstige beschuldigingen aan het adres van Trump, die onder andere wordt beticht van een verdoezelde staatsgreep, pogingen tot manipulatie van de uitslag van de laatste presidentsverkiezingen en het onwettig meenemen van geheime documenten naar huis.

Meer stemmen

Trump lijkt al te genieten van zijn slachtofferrol en heeft aangegeven dat elke rechtszaak hem alleen maar meer stemmen zal opleveren. De vraag is of dit ook voor Joe Biden geldt wanneer diens zoon voor de rechter moet verschijnen, en ook nog eens in een rechtszaal vlakbij het Witte Huis. Een commentator van The Washington Post merkte op: ‘De juridische procedures kunnen politiek gezien zwaar wegen op de president, en het feit dat de zaak zijn zoon betreft - een zoon met een geschiedenis van drugs- en alcoholverslaving, met wie hij bijna dagelijks spreekt, waar de meeste van zijn adviseurs vermijden om erover te praten - zal ook persoonlijk op hem wegen’.

Volledig scherm Trump deze week tijdens zijn verkiezingscampagne. © REUTERS

Joe Biden zwijgt vooralsnog over de zaak. Hij zal straks moeten kunnen omgaan met onaangename krantenkoppen. Die kunnen hem en zijn campagne afleiden op een moment waarop hij eigenlijk liever wil praten over de economie of belangrijke wetgeving tijdens zijn campagne voor zijn herverkiezing volgend jaar, aldus vooraanstaande Democraten. Bovendien kan de rechtszaak tegen Hunter Biden precies op een moment komen waarop diezelfde Democraten hopen dat juist de focus ligt op de aanklachten tegen uitdager Donald Trump.

Diverse Republikeinse kopstukken, ook degenen die slechts heel voorzichtig commentaar durven te geven op de aanklachten tegen Trump, verschenen vrijdag voor de camera’s om uitgebreid te praten over de zaak van Hunter Biden. ,,Het Amerikaanse volk verdient antwoorden, en ik verwelkom de vervolging”, zei voormalig vicepresident Mike Pence.

Begin deze maand vonden er demonstraties bij de rechtbank waar Trump werd voorgeleid: