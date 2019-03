Zoon gaat door het lint bij executie van zijn vader

Hart vol schorpioenen

De 70-jarige Coble is de oudste gevangene die in Texas is geëxecuteerd sinds de herinvoering van de doodstraf in 1982. In 1989 ontvoerde hij zijn ex-vrouw Karen Vicha. Hij werd gearresteerd en kwam op borgtocht vrij. Negen dagen later ging hij opnieuw naar haar huis. Zij was er niet, maar hij bond haar drie dochters en neefje vast. Daarna ging hij naar het huis van Vicha’s ouders en schoot hen dood.



Hij vervolgde zijn strooptocht: in een huis in de buurt vermoordde hij ook zijn ex-zwager Bobby. Daarna keerde hij terug naar Karen, die inmiddels thuis was. Hij ontvoerde haar opnieuw, mishandelde haar en dreigde haar te verkrachten en te vermoorden. Na een politieachtervolging werd hij in de boeien geslagen.