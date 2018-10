Zoon Khashoggi weg uit Saoedi-Arabië

Moord

Journalist Jamal Khashoggi, die onder meer werkzaam was als columnist bij The Washington Post en in de VS woonde, is op 2 oktober vermoedelijk vermoord in het Saoedische consulaat in Istanbul. Hoewel Saoedi-Arabië lange tijd heeft ontkend dat de man in het gebouw is omgekomen, hebben de autoriteiten enkele dagen geleden dan toch gezegd dat Khashoggi is gestorven ‘bij een gevecht in het consulaat’.