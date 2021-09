Zoon Libische oud-dictator Kadaffi vrijgelaten

Saadi (48) speelde als profvoetballer in Libië en Italië. Hij was aanvoerder van de nationale ploeg en voorzitter van de voetbalbond. Tijdens de opstand tegen zijn vader was hij commandant in het Libische leger. Na de dood van zijn vader vluchtte hij naar buurland Niger. In 2014 werd hij uitgeleverd aan de Libische justitie. Sindsdien zat hij gevangen in Tripoli. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie had een rechter al in 2018 bepaald dat hij moest worden vrijgelaten. Aan dat vonnis is zondag gehoor gegeven.