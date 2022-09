Zoon: oud-generaal Ratko Mladic ernstig ziek opgenomen in Haags ziekenhuis

Het gaat niet goed met de voormalig bevelhebber van het Bosnisch-Servische leger Ratko Mladic (80). Hij is ernstig ziek opgenomen in het gevangenisziekenhuis in Den Haag, zegt zijn zoon Darko tegen het Russische persbureau Tass.

,,Zijn toestand is ernstig. Hij is opgenomen in het ziekenhuis. Hij heeft een longontsteking en een verzwakt hart. Ons werd meegedeeld dat het onderzoek nog bezig is en dat zij ons op de hoogte zullen brengen wanneer de resultaten beschikbaar zijn. Ze hebben ons de resultaten uiterlijk maandag beloofd,” aldus Darko Mladic.

In mei van dit jaar kwamen al berichten naar buiten over de broze gezondheid van Mladic, die een levenslange celstraf uitzit in het internationale detentiecentrum van de Scheveningse gevangenis. Mladic zit daar wegens onder meer volkerenmoord en oorlogsmisdaden gepleegd tijdens de afscheidingsoorlog in Bosnië-Herzegovina in de jaren 1992-1995.

Tribunaal

Mladic werd al in 1996 gezocht door het Joegoslavië-Tribunaal, maar wist tot in 2011 uit handen van justitie te blijven. Hij werd uiteindelijk in het noorden van Servië gearresteerd en leed toen al aan gezondheidsproblemen zoals verlammingsverschijnselen als gevolg van beroertes.

De ‘Slager van Bosnië’ werd in 2017 door het Tribunaal veroordeeld wegens onder meer genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Er waren toen in totaal 11 aanklachten. Vooral berucht werd hij door de belegering en inname van de Oost-Bosnische stad Srebrenica waar Nederlandse VN-soldaten gelegerd waren. Na de inname zijn er duizenden Bosnische moslimmannen vermoord.

Zowel Mladic als de aanklager van het Joegoslavië-Tribunaal gingen na de eerste uitspraak in 2017 in beroep. Die zaak moest echter herhaaldelijk worden uitgesteld vanwege zijn medische problemen. In 2021 werd Mladic ook in hoger beroep veroordeeld tot levenslang.