Zoon Trump moet voor presidentsverkiezingen voor rechtbank getuigen

Van moord verdachte MMA-broers overge­plaatst naar isoleercel na vechtpar­tij in gevangenis

22 september De twee omstreden Italiaanse vechtsporters Marco en Gabriele B., die verdacht worden van de brute moord op een kok (21) in opleiding, zijn opnieuw in opspraak geraakt. De broers zitten momenteel in complete afzondering in een zwaarbeveiligde gevangenis in Rome nadat ze gezamenlijk een Marokkaanse medegevangene mishandelden. De familie van de aangevallen man overweegt een klacht tegen de vechtsporters in te dienen, melden Italiaanse media vandaag.