Zoon van Japanse premier treedt af na ophef over privéfeestje in ambtswoning

De zoon van de Japanse premier Fumio Kishida heeft zijn functie als secretaris van zijn vader neergelegd na grote ophef vanwege een privéfeestje in de ambtswoning van de premier. Shotaro Kishida (32), de uitvoerend secretaris voor politieke zaken van zijn vader, had een groep mensen uitgenodigd voor een eindejaarsfeest op 30 december in de officiële residentie van de premier.

Op uitgelekte foto’s van het feestje is te zien hoe de zoon met vrienden en familieleden poseert op de met rode vloerbedekking bekleedde trappen van de ambtswoning, in een poging de officiële groepsfoto’s van nieuw benoemde kabinetten te imiteren. De zoon staat daarbij in het midden, de positie die is gereserveerd voor de premier. Op andere foto’s zijn gasten te zien die op een podium staan en doen alsof ze een persconferentie houden. De foto’s, gepubliceerd door het weekblad Shukan Bunshun, veroorzaakten grote publieke verontwaardiging in Japan.

Premier Kishida erkende dat hij de gasten op de bewuste dag zelf ook kort had begroet, maar dat hij niet bij het etentje was gebleven. ,,Als secretaris voor politieke zaken, een publieke functie, waren zijn acties ongepast en daarom heb ik besloten hem te vervangen’', zei Kishida maandagavond tegen verslaggevers. Hij zei dat zijn zoon donderdag zal worden vervangen door een andere secretaris, Takayoshi Yamamoto.

Politieke druk

Volgens Kishida had hij zijn zoon al een ernstige berisping gegeven voor het feestje, maar zag hij zich door de politiek druk genoodzaakt zwaardere maatregelen te nemen. Kishida stelde zijn zoon in oktober aan tot beleidssecretaris, een van de acht secretarisposten voor de premier. De benoeming, gezien als een stap om hem voor te bereiden als zijn mogelijke opvolger, werd al hevig bekritiseerd. De zoon was voorheen de privésecretaris van zijn vader.

Het was niet de eerste keer dat de zoon van Kishida onder vuur kwam te liggen omdat hij zijn officiële positie gebruikte voor privé-activiteiten. Hij kreeg een berisping nadat hij ambassadeauto’s had gebruikt voor een dagje sightseeing in Groot-Brittannië en Parijs en voor het kopen van souvenirs voor kabinetsleden in een luxe warenhuis in Londen toen hij zijn vader vergezelde op een buitenlandse reis.