Zorgen over autoritaire trekken van de regering-Trump laaien in volle hevigheid op

Lucas Meijer (18) dacht eerder deze week dat hij best tot even voor 19.00 uur voor het Witte Huis kon meedemonstreren tegen politiegeweld. Om 19.00 uur begon de avondklok hier in Washington DC, waar hij woont vanwege het werk van zijn vader. ,,Maar om 18.30 uur werd het eerste traangas gegooid, toen was het even schrikken.” Hij stond vooraan in de menigte en het was tot dan toe rustig geweest, verzekert hij. ,,Voor je het wist werd er heel hard geduwd met paarden, gabbers met schilden enzo.”