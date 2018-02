Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma stapt per direct op

teamspelers 'EHBO-mieren' verzorgen gewonde soortgenoten na gevecht

1:38 Dat mieren echte teamspelers zijn, is al langer bekend. Wetenschappers van de universiteit van Würzburg hebben nu een bijzondere ontdekking gedaan: wanneer mieren gewond zijn, verzorgen soortgenoten hun wonden en dragen ze vervolgens terug naar het nest. ,,Het is uniek dat dit in het dierenrijk gebeurt", aldus wetenschapper Erik Frank tegenover The Guardian.