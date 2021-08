Zuid-Europa kreunt onder verschroeiende temperaturen: hitterecord van 48,8 graden op Sicilië

De hittegolven in het zuiden en zuidoosten van Europa blijven aanhouden. In de regio Syracuse op het Italiaanse eiland Sicilië is met 48,8 graden een Italiaans en mogelijk een Europees record gemeten. Ook in Spanje is het gloeiend warm. Zaterdag zou het er mogelijk tot 48 graden kunnen worden, zo voorspelt Noodweer Benelux. Onder meer Griekenland, Sardinië en Sicilië kampen door de hoge temperaturen met zware bosbranden.

De temperatuur op Sicilië moet nog officieel worden bevestigd. Het vorige Italiaanse record dateert van 1999, met 48,5 graden, ook op Sicilië. In 1977 werd in de Griekse hoofdstad Athene en in een stad iets verderop 48 graden gemeten. Dat geldt nog steeds als officieel Europees record.

Niet alleen Sicilië kampt met een hittegolf, ook in andere delen van Italië en andere landen aan de Middellandse Zee is het bloedheet. De hittegolf komt door een hogedrukgebied dat de naam Lucifer heeft gekregen.

Volgens de weersvoorspellingen zullen de temperaturen in het zuiden en zuidoosten van Europa de komende dagen niet meteen dalen. Vooral in Spanje belooft het nog uitzonderlijk warm te worden. Zaterdag worden er temperaturen tot wel 43 graden voor het binnenland voorspeld. In het zuiden van Spanje zouden de temperaturen zelfs kunnen oplopen tot 46 à 48 graden Celsius schrijft Noodweer Benelux in een Twitterbericht.

Heetste week van de zomer

Voor Italië voorspellen meteorologen de heetste week van de zomer, met temperaturen die oplopen tot ver boven de 40 graden. Op de grote eilanden verwachten de weerkundigen temperaturen tot 45 graden waardoor het risico op bosbranden zeer groot blijft.

Het schiereiland Sicilië heeft alvast de noodtoestand voor de komende zes maanden uitgeroepen. Ook in Sardinië en Calabrië (in het zuiden van Italië) is het gevaar voor bosbranden niet geweken. In Griekenland, Turkije en Portugal blijft het ook warm. Bovendien voorspellen meteorologen veel wind rondom de Egeïsche zee waardoor het gevaar voor bosbranden alleen maar groter wordt.

In de zomermaanden komt het geregeld tot bosbranden in het zuiden van Europa. Dit jaar zijn de branden echter talrijker en heviger vanwege de extreme en vooral aanhoudende hitte. De brandweer van Griekenland en Turkije heeft grote moeite om de branden als gevolg van de uitzonderlijke hittegolf onder controle te krijgen. Vele hectares aan bos en landbouwgrond gingen al in vlammen op en bewoners moesten geëvacueerd worden voor de naderende vlammenzee. Door het gebrek aan regenval in de afgelopen weken is de natuur ook in Spanje en Portugal behoorlijk uitgedroogd. ,,Door klimaatverandering moeten we in de toekomst rekening houden met meer extreem weer zoals deze hittegolven”, stelt weervrouw Roosmarijn Knol.

Uitzonderlijk warm

Het zeewater in de Zwarte Zee is uitzonderlijk warm, tussen de 27 en plaatselijk zelfs 29 graden. ,,Dit is warmer dan de gebruikelijke 26 graden, wat doorgaans als ondergrens geldt voor het kunnen ontstaan van tropische stormen en orkanen", legt meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza uit.

Naast Zuid-Europa kreunt ook een deel van Noord-Afrika onder ernstige hitte en bosbranden. Voorlopig is er nog geen verkoeling op komst. In Nederland kunnen we komende dagen rustig, droog en vooral warmer zomerweer tegemoet zien. Van lange duur is het echter niet, want in het weekend vallen weer buien en wordt het een paar graden koeler.

Ook na het weekend houdt het wisselvallige en koele weer aan. De temperatuur doet zelfs nog een kleine stap terug, waardoor het landinwaarts maar net warmer dan 20 graden wordt.

