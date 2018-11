Zuid-Koreaanse rechter: Overheid moet drie ‘zoutslaven’ betalen

Blunder Chinese politie: zakenvrouw aan digitale schandpaal genageld

15:10 In de strijd tegen het oversteken bij een rood verkeerslicht gaat de Chinese overheid ver. Heel ver. Grote steden zetten steeds vaker een extra wapen in om voetgangers te laten wachten. Roodlopers worden te schande gemaakt op tv-schermen in de stad. Helemaal vlekkeloos werkt het Orwelliaanse systeem alleen nog niet.