Zus van Kim Jong-un waarschuwt regering-Biden: ‘Veroorzaak geen onrust’

Misdadiger

De verklaring komt kort na de mededeling van Washington dat Pyongyang tot nu toe niet is ingegaan op het verzoek van de Verenigde Staten om een ​​dialoog aan te gaan. ,,Ons doel is om het risico op escalatie te verkleinen. Maar tot op heden hebben we geen reactie ontvangen", zei een woordvoerder van het Witte Huis.